مدرب أندرلخت يقرر إراحة سليماني ويعفيه من مواجهة ماندي

بعد أن شارك كثيرا في المباريات الماضية

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية أن الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم فريق أندرلخت البلجيكي، قد لا يشارك في لقاء الخميس أمام فياريال الإسباني في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، تبعا لخيارات المدير الفني للفريق، بريان رمير، الذي يسعى لإراحة النجم الجزائري بعد أن شارك في المباريات الأخيرة بانتظام ولعب أدوارا محورية في تحسن نتائج النادي البلجيكي.

ويستقبل أندرلخت نظيره فياريال، على ملعب “لوتو بارك”، مساء الخميس، في ذهاب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وفي حال قرر مدرب أندرلخت إراحة سليماني فإن الأخير لن يواجه زميله في المنتخب الوطني، عيسى ماندي، ولو أن الأخير يعاني منذ بداية الموسم من الجلوس المتكرر على دكة بدلاء الغواصات الصفراء، وسط تساؤلات حول جدوى بقائه ضمن خيارات المدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي، في هذه الحالة.

وقالت صحيفة “فوتبول بلجي” البلجيكية، الأربعاء، في تقرير لها إن هُناك توجهًا لإراحة سليماني لتجنب الإرهاق مع وجود 3 مباريات في وقت زمني قليل، وأوضح التقرير أن فكرة المدرب الدنماركي، بريان ريمر، المدير الفني لأندرلخت، هي تجنب تعرض سليماني (34 عامًا) لإصابة أو إجهاد قبل الفترة المقبلة الهامة مع ختام الموسم، مشيرة إلى أن ظهور سليماني في مباريات مكثفة في غضون أيام قليلة يعني مُخاطرة كبيرة، واحتمالًا لإصابة ستمثل “كارثة” للفريق، ما يعني أن النجم الجزائري قد يغيب عن مباراة فياريال، وخاصّةً في ظل تركيز النادي على الحضور في مركز مؤهل لمرحلة “البلاي أوف” بالدوري البلجيكي، وسيخوض أندرلخت في غضون 9 أيام فقط 4 مباريات، حيث يواجه فياريال مساء غدٍ الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي، ثم يواجه سيركل بروج يوم الأحد 12 مارس في الدوري البلجيكي، وبعد أقل من 4 أيام يسافر إلى إسبانيا من أجل خوض مباراة الإياب أمام فريق الغواصات الخميس 16 مارس، والأحد 19 من الشهر ذاته يلتقي مع أود هيفرلي في الدوري، علما أن أندرلخت يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري البلجيكي، برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الثامن الذي يشارك صاحبه في تصفيات الدوري الأوروبي، و10 نقاط كاملة عن أقرب مقعد مؤهل للبلاي أوف، حيث تُستكمل المسابقة بنظام فاصل لتحديد بطل المسابقة.

يجدر الذكر، أن الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني نجح في استعادة توّهجه مع نادي أندرلخت، حيث خاض لحد الآن 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ما يسمح له بدخول المعسكر المقبل لـ”الخضر” بأفضل جاهزية ممكنة لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.