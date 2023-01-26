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رياضة

مدرب أنغولا: الجزائر أعدّت طبقا شهيّا لـ “كان” 2025

علي بهلولي
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مدرب أنغولا: الجزائر أعدّت طبقا شهيّا لـ “كان” 2025
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بيدرو غونسالفيس

قدّم الناخب الوطني الأنغولي بيدرو غونسالفيس دعما معنويا قويّا للجزائر، وقال إنها البلد الأحقّ بِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقبيل مغادرته رفقة وفد المنتخب المحلّي الأنغولي لِمدينة وهران، قال التقني بيدرو غونسالفيس في تصريحات صحفية، إن الجزائر أجادت تنظيم “شان” 2023، وقدّمت صورة رائعة عن قدراتها الفائقة في احتضان “كان” 2025.

ولم يستطع التقني بيدرو غونسالفيس تأهيل المنتخب المحلّي الأنغولي إلى ربع نهائي “شان” 2023، رغم أن فريقه لم ينهزم في هذه البطولة، حيث سجّل تعادلَين: أمام مالي (3-3)، وأمام موريتانيا (بِلا أهداف).

وسيُركّز الناخب الوطني الأنغولي بيدرو غونسالفيس بعد “شان” الجزائر، على تصفيات “كان” كوت ديفوار 2024، على اعتبار أنه يُدرّب أيضا صنف الأكابر. وقد سجّل لاعبوه انتصارا وتعادلا، جعل منتخبهم يتموقع في الصّدارة رفقة غانا، ويملك فريقا جمهورية إفريقيا الوسطى ومدغشقر نقطة واحدة لِكلَيهما. وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف إلى النهائيات.

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