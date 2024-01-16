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رياضة

مدرب أنغولا يعلّق بعد التعادل مع “الخضر”

عمر سلامي
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مدرب أنغولا يعلّق بعد التعادل مع “الخضر”
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المدرب بيدرو غونزالفيس

قال مدرب منتخب أنغولا، بيدرو غونزالفيس، إن التعادل مع المنتخب الجزائري، في الجولة الأولى من “الكان”، يعتبر نتيجة جيدة.
وأضاف المدرب البرتغالي بعد المباراة: “لقد فقدنا السيطرة على المباراة لكن خروجنا السريع بالكرة سمح لنا بأن نكون خطرين وتمكنا من العودة في النتيجة “.

وتابع غونزالفيس: “إذا قارنا المنتخبين، فإن النتيجة جيدة بالنسبة لنا”.

وتعادل المنتخب الجزائري بهدف لمثله أمام أنغولا برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار.

ولحساب نفس المجموعة، يواجه منتخب بوركينافاسو نظيره الموريتاني، الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة زوالا، في إطار الجولة الأولى.

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