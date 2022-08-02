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رياضة

مدرب أواسط “الخضر”: تجاوز العقبة المصرية يرفع فرصنا في إحراز الكأس

علي بهلولي
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مدرب أواسط “الخضر”: تجاوز العقبة المصرية يرفع فرصنا في إحراز الكأس
ح.م
محمد لاسات خلال تنشيط المؤتمر الصحفي

نشّط الناخب الوطني محمد لاسات مساء الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بِمدينة أبها السعودية.

ويستعدّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِمواجهة نظيره المصري مساء هذا الأربعاء، بِرسم نصف نهائي البطولة العربية لِأقلّ من 20 سنة.

وقال التقني محمد لاسات إن عامل الاسترجاع سيلعب دورا كبيرا في هذه المباراة، بِسبب صغر سنّ اللاعبين وكثافة المقابلات القوية في ظرف زمني وجيز.

والتزم الناخب الوطني بِأن لاعبيه سوف لن يدّخروا جهدا، من أجل نيل بطاقة خوض المباراة النهائية.

ويُؤمن محمد لاسات بِأن تجاوز أواسط “الخضر” للعقبة المصرية، سيرفع فرصهم في التتويج بِالكأس العربية. عِلما بِأن المباراة الأخرى لِنصف النهائي تجمع بين السعودية (مُستضيفة البطولة) وفلسطين.

وأشاد المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني أواسط بِكفاءة الاتحاد العربي لكرة القدم والمملكة السعودية، واستدلّ بِحُسن التنظيم. وقال إنه يتمنّى لو تُقام البطولات الإفريقية بِمثل هذا النوع من الإمكانيات، وأشار إلى جودة الملاعب ومراكز التدريب والإقامة، وأمور أخرى.

واللافت، أن مدينة أبها يسودها هذه الأيّام جوّ مثالي، تقترب فيه درجة الحرارة مساءً (زمن تنظيم المقابلات) من رقم “20”، كما سُجّل تساقط الأمطار. بعد أن كان الاعتقاد الرّائج مُرادفا للحرّ الشديد والرّطوبة العالية، بِسبب اقترابها من البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.

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