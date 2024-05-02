مدرب أوغندا: استقبال منتخب الجزائر في ملعبنا يريحنا كثيرا

قال مدرب منتخب أوغندا، البلجيكي بول بوت، إن استقبال المنتخب الجزائري على ملعب مانديلا الوطني، بالعاصمة كامبالا، سيصب في صالح لاعبيه.

وأضاف بول بوت : ” زارت لجنة من “الكاف”، ملعب مانديلا الوطني، في العاصمة كامبالا، وسجلت بعض التحفظات، وأكدوا لنا استحالة تأهيل الملعب قبل مباراة المنتخب الجزائري، بسبب الأشغال، التي ما زالت قائمة فيه، وهذا أزعجنا بكل تأكيد، لأنه كانت لدينا الرغبة في اللعب بديارنا وأمام جماهيرنا”.

وتابعالمدرب البلجيكي في تصريح خص به “العربي الجديد”: ” كان هناك إصرار من وزارة الشباب والرياضية في البلاد على تحقيق حلم الشعب الأوغندي، إذ طالبت المسؤولين برفع وتيرة الأشغال ومعالجة النقائص، وتم تقديم طلب الحصول على معاينة جديدة من قبل لجنة من “الكاف، وهذه المرة كانت الأمور إيجابية، حيث أصبح بإمكاننا اللعب في العاصمة كامبالا، وهذا أمر يريحنا كثيرا، ويصب في صالحنا”.

وكان لقاء أوغندا والجزائر لحساب الجولة الرابعة من المونديال، مهددا بالنقل إلى بلد آخر، لعدم جاهزية ملعب المنتخب الأوغندي لاستضافة المباريات الدولية.

ويستقبل المنتخب الجزائري، منتخب غينيا في 6 جوان المقبل، بملعب نيلسون مانديلا، قبل السفر إلى كامبالا، لمواجهة أوغندا يوم 11 جوان.

ويتصدر “الخضر” المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، بعد أول فوزين على منتخبي الصومال وموزمبيق.