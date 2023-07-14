مدرب أوغندا: الجزائر هي المُرشّحة لِبلوغ المونديال

تحدّث الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش، عن حظوظ فريقه في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن مجموعة تضمّ الجزائر.

وأسفرت قرعة تصفيات المونديال عن فوج سابع، مُشكّل من منتخبات الجزائر وأوغندا وغينيا كوناكري والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وقال ميلوتين سريدويفيتش: “لقد وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، وأعتبر منتخب الجزائر المُرشّح رقم واحد للتأهّل. ومع ذلك، فقد أظهرنا في تصفيات كأمم إفريقيا 2024، أنّه يُمكننا مُنافستهم”.

وأضاف التقني الصّربي في تصريحات نشرتها الصّحافة الأوغندية، الجمعة: “في كلتا مقابلتَي تصفيات كأس إفريقيا 2024 أمام الجزائر، التفاصيل الصغيرة هي التي صنعت الفارق، لكن هذه المرّة سنكون مُنافسين أقوياء ضدّ هذا المنتخب”. في تلميح إلى أن رجال جمال بلماضي اكتفوا بِاستغلال هفوات الأوغنديين، وبِعبارة أخرى، يُمكن للأوغنديين الوقوف الندّ للندّ أمام “مُحاربي الصّحراء”.

ويُدرب التقني ميلوتين سريدويفيتش (53 سنة) منتخب أوغندا منذ صيف 2021.

وسبق للمدرب ميلوتين سريدويفيتش مواجهة المنتخب الوطني الجزائري 4 مرّات، على النّحو التالي:

1- في الـ 12 من جوان 2012 بِملعب البليدة، حيث قاد منتخب رواندا وانهزم أمام “الخضر” بِنتيجة (0-4)، ضمن إطار دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2014. مع الإشارة إلى أنه لم يحضر وقائع مباراة العودة، بِسبب إقالته في تاريخ سابق.

2- في الـ 25 من مارس 2021 بِزامبيا، قاد منتخب هذا البلد الذي تعادل مع “مُحاربي الصّحراء” بِنتيجة (3-3)، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. عِلما أنه لم يحضر وقائع مواجهة الذّهاب بِالجزائر، لِأنه لم يكن آنذاك مدربا لِزامبيا.

3- في الـ 4 من جوان 2022، قاد أوغندا التي انهزمت بـ (0-2) أمام الجزائر، في مباراة احتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

4- في الـ 18 من جوان 2023 بِالكاميرون، قاد أوغندا التي انهزمت أمام الجزائر بـ (1-2)، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.