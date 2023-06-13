مدرب أوغندا: كم هو صعب أن تفوز على منتخب يضمّ محرز وبن رحمة

اعترف الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش بِصعوبة المأمورية التي تنتظره لاعبيه أمام نظرائهم من الجزائر.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة دوالا الكاميرونية عصر الأحد المقبل، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال ميلوتين سريدويفيتش: “من الصّعب أن تقهر منتخبا يضمّ محرز وبن رحمة ولاعبين آخرين ينشطون في كبرى البطولات الأوروبية. هذا دون الحديث عن الانسجام بين اللاعبين الذي ميّزهم في الأعوام القليلة الماضية”.

ومعلوم أن محرز افتكّ هذه الأيّام كأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي مانشستر سيتي، وتذوّق بن رحمة حلاوة لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع فريق وست هام.

وإذا كان “الخضر” قد تأهّلوا إلى “كان” كوت ديفوار قبل جولتَين عن إسدال ستار التصفيات، فإن منتخب أوغندا (4 نقاط) ما زال يُصارع من أجل نيل التأشيرة الثانية والأخيرة، رفقة تنزانيا (4 نقاط) والنيجر (نقطتان).

وأضاف التقني الصّربي في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ديلي مونيتور” الأوغندية: “نعمل ونستعدّ بِقسوة حتى تبقى حظوظنا قائمة في التأهّل. نحن مُجبرون على حصد نقاط الفوز أمام الجزائر والنيجر”.

وسبق للتقني ميلوتين سريدويفيتش مواجهة المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين، وفي كلتا المناسبتَين لم يحصل له شرف حصد نقاط الفوز: قاد رواندا في جوان 2012، وخسرت أمام “مُحاربي الصحراء” بِرُباعية نظيفة في ملعب البليدة، لِحساب دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2014. ثم أشرف على زامبيا في مارس 2021، وتعال لاعبوه بِميدانهم (3-3) مع رجال جمال بلماضي، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2014. مع الإشارة إلى عدم حضور سريدويفيتش في لقاء العودة لِمنتخب رواندا والذّهاب لِفريق زامبيا، بِسبب إقالته في الحالة الأولى، وعدم استلامه المهام في الحالة الأخيرة.