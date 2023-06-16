مدرب أوغندا: مواجهة الجزائر عبارة عن نهائي لِكأس إفريقيا

وصف الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش مواجهة الجزائر، بِنهائي كأس أمم إفريقيا.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة دوالا الكاميرونية عصر هذا الأحد، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال الناخب الوطني ميلوتين سريدويفيتش: “أعلم أن جماهير أوغندا تُعلّق علينا آمالا كبيرة. أُريد تخفيف العبء على كاهل لاعبينا. أُريد أن يُبرهنوا على أنّهم جديرون بِالتأهّل، لِأنّنا سنخوض مباراة وكأنّها نهائي مُسبّق لِمنافسة كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024”.

وإذا كان “الخضر” (12 نقطة) قد تأهّلوا للنّهائيات في الجولة الماضية، فإن منتخب أوغندا (4 نقاط) ما زال يتصارع على التأشيرة الثانية والأخيرة، رفقة تنزانيا (4 نقاط) والنيجر (نقطتان)، قبل جولتَين عن إسدال ستار التصفيات.

ووفقا لِصحيفة “ديلي مونيتور” الأوغندية في تقرير لها نشرته، الجمعة، فإن وظيفة التقني الصربي في خطر عشية مواجهة الجزائر. وأشارت إلى أن إقصاء منتخب بلادها من التأهّل لـ “كان” كوت ديفوار، مُرادف لِإقالة ميلوتين سريدويفيتش.

ويُشرف ميلوتين سريدويفيتش (53 سنة) على تدريب منتخب أوغندا منذ شهر أوت من عام 2021.

جدول المقابلات بِملاعب المنتخبات المذكورة في الأوّل:

الجولة الخامسة: في جوان 2023.

أوغندا – الجزائر

تنزانيا – النيجر

الجولة السادسة والأخيرة: في سبتمبر 2023.

الجزائر – تنزانيا

النيجر – أوغندا