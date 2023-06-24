مدرب إسبانيا: عندما تُنادي أحدهم بـ “يا أصلع” فأنت عنصري!

أبدى النّاخب الوطني الإسباني لويس دي لا فوينتي انزعاجه من الذين يُنادونه بـ “الأصلع”، ووصفهم بـ “العنصريين”.

وقال لويس دي لا فوينتي في أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة “ماركا” الإسبانية: “لم يحترموني وعندما يحدث هذا الأمر أنزعج. لا أُطيق الوقاحة. كان هناك 20 صعلوكا يهتفون: الأصلع، الأصلع”!

ويُشير مدرب إسبانيا إلى مباراة منتخبه الوطني والمُنافس الكرواتي، بِرسم نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي احتضنته مدينة روتردام الهولندية سهرة الأحد الماضي.

وأضاف لويس دي لا فوينتي البالغ من العمر 62 سنة: “ماذا كان سيحدث لو هتفوا: يا أسود، يا أسود؟ أنا أصلع وأنا سعيد! نحن بِحاجة إلى تثقيف النّاس لِيحترموا الآخرين”.

وإذا كان التنابز بِالألقاب خصلة مذمومة، فهذا لا يُنسي أن الجمهور الإسباني ارتكب مُؤخّرا خطيئة جسيمة، ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد، بِإطلاق صيحات القردة ضدّه. وهو ما أثار استياء اللاعب والمجتمع الكروي الدولي و”الفيفا”.