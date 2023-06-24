-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب إسبانيا: عندما تُنادي أحدهم بـ “يا أصلع” فأنت عنصري!

الشروق الرياضي
  • 176
  • 0
مدرب إسبانيا: عندما تُنادي أحدهم بـ “يا أصلع” فأنت عنصري!
الأرشيف
لويس دي لا فوينتي

أبدى النّاخب الوطني الإسباني لويس دي لا فوينتي انزعاجه من الذين يُنادونه بـ “الأصلع”، ووصفهم بـ “العنصريين”.

وقال لويس دي لا فوينتي في أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة “ماركا” الإسبانية: “لم يحترموني وعندما يحدث هذا الأمر أنزعج. لا أُطيق الوقاحة. كان هناك 20 صعلوكا يهتفون: الأصلع، الأصلع”!

ويُشير مدرب إسبانيا إلى مباراة منتخبه الوطني والمُنافس الكرواتي، بِرسم نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي احتضنته مدينة روتردام الهولندية سهرة الأحد الماضي.

وأضاف لويس دي لا فوينتي البالغ من العمر 62 سنة: “ماذا كان سيحدث لو هتفوا: يا أسود، يا أسود؟ أنا أصلع وأنا سعيد! نحن بِحاجة إلى تثقيف النّاس لِيحترموا الآخرين”.

وإذا كان التنابز بِالألقاب خصلة مذمومة، فهذا لا يُنسي أن الجمهور الإسباني ارتكب مُؤخّرا خطيئة جسيمة، ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد، بِإطلاق صيحات القردة ضدّه. وهو ما أثار استياء اللاعب والمجتمع الكروي الدولي و”الفيفا”.

مقالات ذات صلة
نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده

نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده

بِالفيديو: مهزلة في حفل اختتام بطولة المغرب

بِالفيديو: مهزلة في حفل اختتام بطولة المغرب

هذه هي حصيلة الجزائر في البطولة الإفريقية للمبارزة

هذه هي حصيلة الجزائر في البطولة الإفريقية للمبارزة

المطلوب تعامل صارم جدا مع مناصري الأندية الجزائرية

المطلوب تعامل صارم جدا مع مناصري الأندية الجزائرية

الأولمبي الجزائري يشرع في تحضيراته تحسبا للألعاب العربية

الأولمبي الجزائري يشرع في تحضيراته تحسبا للألعاب العربية

الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر

الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد