مدرب إسبانيا يُطالب “الفيفا” بِاتّخاذ هذا القرار

طالب النّاخب الوطني الإسباني لويس دي لا فوينتي بِإلغاء الوقت الإضافي، في المنافسات الكروية الكبيرة.

وقال لويس دي لا فوينتي: “يجب على الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم والفيفا إلغاء الوقت الإضافي، في مراحل معيّنة من التصفيات في البطولات الصعبة. أعتقد أنه يمكنك الاستغناء عن الوقت الإضافي”.

وأضاف استنادا إلى ما أوردته إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، الثلاثاء: “ليس في نصف النهائي أو النهائي، ولكن في الأدوار الأولى. العديد من المقابلات، العديد من الدقائق، اللاعبون يصلون إلى حدود قدراتهم البدنية (الإجهاد). وهذا يُؤثّر على الترفيه. سيكون اللاعبون أكثر نشاطا قبل المقابلات الأكثر إثارة للاهتمام، مثل الدور نصف النهائي والنهائي”.

ويستعدّ رجال لويس دي لا فوينتي لِمواجهة نظرائهم من فرنسا، بِرسم نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بِألمانيا، الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.