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رياضة

مدرب إشبيلية يؤكد انتقال المغربي بونو إلى الهلال السعودي

عمر سلامي
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مدرب إشبيلية يؤكد انتقال المغربي بونو إلى الهلال السعودي
ح.م
ياسين بونو

أكد مدرب نادي إشبيلية الإسباني، خوسيه لويس مينديليبار، انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.
وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، بركلات الترجيح (5-4) في كأس السوبر الأوروبي.

ومن جهته، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “ياسين بونو إلى الهلال، الصفقة تمت، الحارس المغربي سينضم إلى الدوري السعودي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وافق إشبيلية يوم الثلاثاء على صفقة بقيمة 21 مليون يورو مع الهلال”.

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو

وكانت تقارير إعلامية أكدت اقتراب نادي الهلال السعودي  من التعاقد مع حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وقال خبير سوق الانتقال في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الهلال أتم اتفاقه مع النادي الإسباني على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة”.

وتمكن الهلال السعودي، من حسم عدة صفقات أبرزها صفقة النجم البرازيلي نيمار.

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