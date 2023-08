مدرب إشبيلية يؤكد انتقال المغربي بونو إلى الهلال السعودي

أكد مدرب نادي إشبيلية الإسباني، خوسيه لويس مينديليبار، انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.

وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، بركلات الترجيح (5-4) في كأس السوبر الأوروبي.

ومن جهته، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “ياسين بونو إلى الهلال، الصفقة تمت، الحارس المغربي سينضم إلى الدوري السعودي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وافق إشبيلية يوم الثلاثاء على صفقة بقيمة 21 مليون يورو مع الهلال”.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦

Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.

Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023