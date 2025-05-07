مدرب إنتر ميلان يعلّق بعد التأهل إلى النهائي على حساب برشلونة

قال مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاغي، إن فريقه قدم أداء كبيرا في مباراتي الذهاب والإياب ضد برشلونة، واستحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثنى إنزاغي، في تصريحاته له عقب المباراة، على نادي برشلونة، ووصفه بالفريق القوي، الذي تطلب الفوز عليه مردودا خارقا”.

وأضاف مدرب إنتر ميلان: “أشكر لاعبي فريقي لتقديمهم أداءً مذهلاً في الذهاب والإياب، لقد بذلوا قصارى جهدهم، لبلوغ النهائي”.

وتابع المدرب: “حاولنا اللعب بنقاط قوتنا، لم نكن متهورين أبدا، بذلنا قصارى جهدنا ووصولنا إلى النهائي كان مستحقا”.

وأبدى إنزاغي إعجابه بفرينكي دي يونغ، وقال في هذا السياق: ” إنه ينظم الكرة ويمررها بدقة، إنه رائع، لن أستبدل لاعبي فريقي بأي لاعب آخر، لكن خلال الذهاب والإياب، رأيت دي يونغ رائعا حقا”.

وتأهل إنتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه المثير على برشلونة بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 7-6.

ويتعرف نادي إنتر سهرة الأربعاء على منافسه في نهائي دوري الأبطال بعد مباراة إياب نصف النهائي التي تجمع بين باريس سان جيرمان و ضيفه أرسنال.

وفاز نادي باريس سان جيرمان على أرسنال في لقاء الذهاب بهدف دون رد.