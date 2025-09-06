مدرب إيطاليا: يؤسفنا وجود منتخب صهيوني في فوجنا

أبدى الناخب الوطني الإيطالي جينارو غاتوزو انزعاجه من مواجهة الفريق الصهيوني، بِرسم تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أوروبا.

ويُفترض أن تُقام هذه المباراة بِمدينة أوديني الإيطالية في الـ 14 من أكتوبر المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا منتخبات النرويج وإستونيا ومولدافيا.

ولكن قبل ذلك مساء هذا الإثنين، يُواجه المنتخب الإيطالي الفريق الصهيوني بِالمجر، بعد أن منعت “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لِكرة القدم الصهاينة من اللعب مؤقّتا في فلسطين المحتلّة.

وقال جينارو غاتوزو: ” أنا رجل سلام، ويُحزنني رؤية المدنيين والأطفال متضرّرين. إنه لَأمرُ يحزنني”، في ردّه على سؤال حول جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية للمحتلّ الصهيوني في فلسطين.

وأضاف مدرب منتخب إيطاليا في أحدث تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة المحلّية: “كنّا بِبساطة غير محظوظين بِوجودهم (الصهاينة) في مجموعتنا. لكن هكذا هي الحال، نحن هنا، ويحدث أمر لا يُصدّق. هذه أشياء مؤلمة نراها. لا أستطيع وصفها أكثر من ذلك”.

وطالبت هذه الأيام جمعيات إيطالية وشخصيات مشهورة اتحاد الكرة المحلي، بِعدم برمجة مباراة الكيان الصهيوني بِإيطاليا.