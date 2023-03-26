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رياضة

مدرب إيطاليا يرد على رسالة بالوتيلي

عمر سلامي
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مدرب إيطاليا يرد على رسالة بالوتيلي
أرشيف
بالوتيلي ومانشيني

ردّ مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، على تصريحات المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي، الذي قال بأن منتخب الأزوري لا يفتقد إلى وجود مهاجمين جاهزين.

وقال المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في رده على بالوتيلي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة إيطاليا ومالطا، المرتقبة الأحد: “ماذا عليّ أن أقول لماريو؟ أنا سعيد بوجودهم، لا أعرف إلى ماذا يشير، ربما يقصد نفسه، أنا أحبه كثيرا وآمل أن يكون لائقا بالفعل”.

وكان بالوتيلي قد وجه رسالة غامضة عبر حسابه في “إنستغرام”، بعدما أشار لوجود مهاجمين لائقين في إيطاليا، في وقت يعاني فيه “الأزوري” من غياب المهاجم الهدّاف.

من جهة أخرى، قال مانشيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: “أتوقع مباراة صعبة، إذا لم تتمكن من فتح اللقاء مبكرا فستظهر بعض التعقيدات، سنغيّر العديد من اللاعبين”.

وأصر المدرب على أنه لا يشعر بالضغط بعد الخسارة أمام إنجلترا، مشددا على أن الفريق عليه دائما تحقيق الفوز.

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