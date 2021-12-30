مدرب إيطالي: آدم الوناس دمه نقي مثل سلالة الخيول الأصيلة

ثمّن التقني الإيطالي سيرسي كوزمي مدرب الفريق المحلي كروتوني، القدرات الفنية التي يحوزها اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

وقال المدرب سيرسي كوزمي: “أعتقد أن التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي نجح في توظيف لاعبه آدم الوناس، وعرف كيف يستثمر في مواهبه. آدم الوناس لمّا تُمنح له الفرصة يترك بصمة قوية. لِسوء حظّه أنه يسقط مرارا في مطبّ الإصابات”.

ويعرف التقني كوزمي صانع الألعاب آدم الوناس جيّدا، حيث درّبه في فريق كروتوني الإيطالي، في السداسي الأوّل من العام الحالي، لمّا انتقل إلى هذا النادي مُعارا من قبل فريق نابولي.

وأضاف سيرسي كوزمي في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها للإذاعة الإيطالية “تي آم دوبل في”: “تربطني علاقة طيّبة مع المدرب سباليتي، ولمّا سألني عن رأيي في آدم الوناس، قلت له: إنه نقي الدم مثل جواد أصيل. إنه لاعب يملك ساقَي الأبطال”.

ويكون سباليتي قد تحدّث مع زميله كوزمي عن آدم الوناس في الصيف الماضي، لمّا انتدبت إدارة نادي نابولي المدرب ساليتي، وحينها كان مُتردّدا بين بيع الدولي الجزائري أو الاحتفاظ به والاستفادة من خدماته ومواهبه. عِلما أن آدم الوناس (25 سنة) يرتبط مع فريق نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وسافر آدم الوناس في الأيّام القليلة الماضية إلى قطر، لِإجراء معسكر إعدادي هناك مع زملائه في المنتخب الوطني الجزائري. تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.