مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد الفوز على سوبر سبور

عبّر مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، عن رضاه على أداء اللاعبين وتصميمهم على الفوز في جنوب إفريقيا، أمام نادي سوبر سبور يونايتد.

وقال غاريدو في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد: “حققنا ثلاث نقاط مهمة جدا لبقية المشوار، طالما أن هدف الفريق هو التأهل في هذه المجموعة غير السهلة إطلاقا”.

وأضاف: “المباراة لم تكن سهلة، بالعكس فقد حققنا الفوز بصعوبة أمام منافس قوي وكنا مجبرين على أن نكون حاضرين معنويا، فنيا، تكتيكيا وبفعالية أمام المرمى”.

وختم: “راض على أداء الفريق وقتالية اللاعبين، وعلى التنظيم الجيد من كل الجوانب الذي يثبت اتحاد الأطراف لتحقيق الفوز”.

وعاد اتحاد العاصمة بفوز ثمين من جنوب إفريقيا أمام سوببر سبور بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، رفقة فيوتشر المصري، الذي بدوره حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف واحد، أمام مضيفه الهلال الليبي.

ويلتقي الاتحاد وفيوتشر خلال الجولة الثالثة في مباراة قوية، يحتضنها ملعب 5 جويلية، الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا.