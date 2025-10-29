مدرب اتحاد جدة يشيد بحسام عوار

أشاد مدرب اتحاد جدة السعودي، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالدولي الجزائري حسام عوار.

وقال كونسيساو في تصريحات له عقب الفوز على نادي النصر: ” عوار لاعب كبير وأعرفه منذ أن كان في نادي ليون”.

وأضاف مدرب “الاتحاد”: “عملنا قائم على المجموعة ككل، وليس على مجهود فردي، وعوار منذ عودته من الإصابة، يقدم أداءً مميزًا سواء في التدريبات أو المباريات”.

ويقدم حسام عوار مباريات في المستوى، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الدولي الجزائري، هدف فوز فريقه أمام النصر السعودي وقاده للتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك، في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.