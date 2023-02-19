مدرب الأخضر الليبي يصر على التدارك أمام “سوسطارة”

أكد مدرب الأخضر الليبي، سمير شمام أن مباراة إتحاد العاصمة ستكون صعبة، وأضاف أن فريقه مطالب بالفوز لتعويض الخسارة التي سجلها في الجولة الأولى.

وقال المدرب التونسي شمام: “سنخوض مباراة أمام فريق محترم ويقدم أداء جيدا، ومن جهتنا سنعمل على تحقيق الفوز وتدارك الخسارة المسجلة في اللقاء الأول”.

وأضاف مدرب الأخضر الليبي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: المباريات ضد الأندية الجزائرية دائما تكون ذات مستوى جيد، المباراة ستكون مصيرية ولا بديل فيها عن تحقيق النقاط الثلاث”.

وتابع شمام: “سنستغل عامل الأرض والجمهور، ونحن عازمون على تقديم مباراة جيدة، أمام فريق يملك أسبقية ثلاث نقاط”.

وأشاد المدرب شمام، بمدرب إتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة: ” المباراة ستكون بين اللاعبين، وعبد الحق أعرفه لما كان في تونس، وهو مدرب ممتاز وعلى خلق”.

وسيواجه الأخضر ضيفه اتحاد العاصمة، أمسية الأحد، بداية من الساعة الخامسة، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.