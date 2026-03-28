مدرب الأرجنتين يحذر قبل مواجهة الجزائر في المونديال

ميسي لم يحسم قراره بعد بشأن المشاركة في "العرس العالمي"

في ليلة كان يُفترض أن تكون بروفة جيدة قبل المونديال، خرج المنتخب الأرجنتيني بفوز باهت على موريتانيا (2-1) في المباراة الودية التي أقيمت فجر السبت على ملعب “لا بومبونيرا”، ضمن استعداداته لكأس العالم المقبلة. ورغم النتيجة الإيجابية، فإن الأداء المتواضع أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خصوصًا بعد أن بدت كتيبة ليونيل سكالوني بعيدة تمامًا عن مستواها المعروف كبطل للعالم 2022.

وجاءت المباراة في ظل إلغاء مواجهة “الفيناليسيما” التي كانت مقررة أمام بطل أوروبا، بسبب التوترات السياسية، ما اضطر الاتحاد الأرجنتيني إلى ترتيب مباراتين وديتين في اللحظات الأخيرة. إلا أن الأداء أمام موريتانيا لم يكن على قدر التطلعات، حيث افتقد الفريق للانسجام والحدة، وظهر بمستوى أقل من المتوقع قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة العالمية.

لم يتردد المدرب ليونيل سكالوني في توجيه انتقادات صريحة لأداء فريقه خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، قائلاً: “المباراة لم تكن جيدة، هذه هي الحقيقة. يمكن استخلاص العديد من الدروس من هذا الأداء. الفريق لم يكن في يومه، ويجب أن نعترف بذلك ونعالج الأمر سريعًا”.

وأضاف: “لست قلقًا، لكن هناك أشياء يجب تصحيحها، ومن الأفضل أن يحدث ذلك الآن. أحيانًا عندما نجرب أسلوبًا مختلفًا، يتأثر الأداء، لكننا نعلم أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل بكثير.”

وفي الوقت الذي خرجت فيه الأرجنتين بأداء باهت، حقق منافسوها في المجموعة المونديالية نتائج لافتة. فقد اكتسحت النمسا منتخب غانا بخماسية (5-1)، فيما حققت الجزائر فوزًا كاسحًا على جواتيمالا (7-0)، بينما فرضت الأردن التعادل على كوستاريكا (2-2).

وعلّق سكالوني على هذه النتائج قائلاً: “شاهدنا أجزاءً من مباراتي الجزائر والنمسا، لقد فازوا باكتساح. إنهم خصوم أقوياء وسيصعبون المهمة علينا. كأس العالم تُحسم بتفاصيل صغيرة، ونحن نعرف ذلك جيدًا منذ مباراتنا الأولى في المونديال السابق أمام السعودية. نحن الآن على المحك”.

وفي سياق آخر لم يحسم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، قراره بعد بشأن المشاركة في كأس العالم 2026، رغم تبقي أقل من 3 أشهر على البطولة، التي يسعى فيها التانجو للدفاع عن لقبه.

وقال ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، في ندوة صحفية عند سؤاله عمّا إذا كان ميسي سيشارك في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نقله موقع كورة: “هذا سؤال يخصه هو أكثر من أي شخص آخر”.

وأضاف سكالوني: “بالنسبة لي، أنتم تعرفون موقفي بالفعل،سأبذل كل ما بوسعي لضمان وجوده، أعتقد أنه، من أجل كرة القدم، يجب أن يكون حاضرًا. لكن القرار ليس بيدي، بل يعود إليه، وإلى حالته الذهنية والبدنية”. وتابع: “الأمر صعب، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالأرجنتينيين الذين يريدون رؤيته، بل الجميع يرغب في مشاهدته”. وأردف: “أنا أريده أن يكون معنا، لكن القرار له. لقد كسب الحق في اتخاذ هذا القرار بهدوء تام. لا نضع عليه أي ضغوط. نحن نعلم أن أي قرار سيتخذه سيكون الأفضل له وللفريق. نأمل أن يكون حاضرًا”.