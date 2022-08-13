مدرب الأشبال: كنّا نأمل جلب المزيد من المُغترين

قال الناخب الوطني رزقي رمان إنه كان يأمل أن يُدعّم صفوف أشبال “الخضر”، بِعدد أكبر من اللاعبين المغتربين.

وكان رزقي رمان قد اكتفى بِتوجيه الدّعوة إلى 4 لاعبين فقط ينشطون خارج الوطن، من أصل 24 لاعبا استدعاهم في آخر تربّص للمنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة.

وأوضح رزقي رمان في تصريحات لِموقع “الفاف” نشرتها، السبت، أن بعض المراكز تحتاج إلى لاعبين، لم يستطع العثور عليهم في أندية البطولة الوطنية. لذلك كان من الأفضل اللّجوء إلى كفاءة الأقدام بِالمهجر.

هذا وقد يُجري المنتخب الوطني أشبال مقابلتَين ودّيتَين أمام نظيره من جزر القمر، في الأيّام القليلة المقبلة.

وما زال اتحاد الكرة الجزائري مع نظيره القمري لم يستقرّا بعد، على ترسيم المواجهتَين.

ويستعدّ أشبال “الخضر” للمشاركة في البطولة العربية لِهذه الفئة.

وكانت القرعة قد أوقعت أشبال “الخضر”، في فوج يضمّ فرق فلسطين والسودان والإمارات.

وتحتضن الجزائر هذه البطولة، في فترة ما بين الـ 23 من أوت الحالي والـ 8 من سبتمبر المقبل. بِكلّ من مدينتَي مستغانم والسيق (معسكر).

ووجّه الناخب الوطني رزقي رمان، الخميس، الدّعوة إلى 24 لاعبا، لِإقامة تربّص بِمدينة الرويبة (شرق العاصمة).

وضمّت اللائحة 4 عناصر ينشطون خارج الوطن: حارس المرمى ماستياس حماش من أكاديمية نادي مونتريال الكندي، ولاعبي الميدان: محمد عبد المجيب من نادي أليكانتي الإسباني، وطارق غولي من فريق رودا الهولندي، وعلي زايد محمد من نادي الزمالك المصري. وطبعا، تبلغ أعمارهم تحت 17 سنة.