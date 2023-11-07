مدرب الأهلي السعودي: “محرز.. موهوب ونستفيد منه دائما”

أبدى ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، عن سعادته بالفوز المحقق أمام الرياض بثلاثية نظيفة، مبديا إعجابه بقائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، الذي أصبح النجم رقم واحد في الأخضر السعودي ودوري “روشن” بصفة عامة.

وأعجب المدرب الألماني يايسله بمحرز، معتبرا إيه باللاعب الموهوب والمرن، سواء في اللعب على الطرف أو في العمق، مؤكدا على عزمه الاستفادة من إمكانياته قدر الإمكان في المستقبل القريب، خاصة وأن النادي يطمح للفوز باللقب رغم صعوبة المهمة هذا الموسم.

ورسم رياض محرز نفسه كأحد أفضل اللاعبين في الدوري السعودي هذا الموسم، رفقة كريستيانو رونالدو، حيث يعتبر المدلل رقم واحد لجماهير الأهلي، كما طالبت جماهير الهلال عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي باستبدال النجم البرازيلي نايمار بالدولي الجزائري، الذي، حسبهم، يعتبر نجم دوري “روشن” هذا الموسم دون منازع.

يذكر أن رياض محرز كان سببا في غضب جماهير ناديه، بعد الخبر الذي أطلقه الصحفي الشهير فابريزو موارنو، والذي كشف عن رغبة نادي آرسنال في انتداب محرز خلال الميركاتو الشتوي، وهو الأمر الذي رفضته جماهير الأهلي السعودي، مؤكدة على عدم السماح لإدارة النادي في حال قبلت العرض، ولن تغفر لها خطأ ثانيا بعد تسريح النجم السابق رياض بودبوز.