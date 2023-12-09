مدرب الأهلي المصري يعلّق بعد التعادل مع بلوزداد

أبدى مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، عدم رضاه عن التعادل مع الضيف شباب بلوزداد، في المباراة التي لعبت أمسية الجمعة بملعب برج العرب.

وقال كولر عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: “حاولنا الفوز، وصنعنا العديد من الفرص، لكننا لم نتمكن من حصد النقاط الثلاث، وهذه نتيجة لم أتمناها لكنها أفضل من الخسارة”.

وأضاف مدرب الأهلي: “مازالت مشكلتنا الأساسية هي إهدار الفرص، ولابد أن نجد حلا لها”.

وتابع: “لا بد من التحدث مع اللاعبين ومنحهم الثقة فهناك لاعبون يفتقدون للثقة وهذا واضح في إضاعة الفرص، ضغط المباريات يصعب مهمتنا في التدريبات، لكن ذلك لا يعد مبررا، لابد من أن نتدرب عليها لفك العقدة، لأن الأمر أصبح صعبا للغاية”.

وأكد كولر أن ملعب القاهرة هو الأفضل للفريق، وقال في هذا السياق: “ستاد القاهرة الوحيد في مصر الذي يصلح للعب كرة القدم، ربما هناك تشابه مع برج العرب في شكل المدرجات، لكن هناك فوارق كبيرة في أرضية الملعب، نحتاج ملعب القاهرة فهو يساعدنا على لعب الكرة على الأرض”.