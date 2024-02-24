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رياضة

مدرب الأهلي المصري يعلّق بعد الفوز على ميدياما

عمر سلامي
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مدرب الأهلي المصري يعلّق بعد الفوز على ميدياما
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مارسيل كولر

عبّر مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر عن سعادته بالفوز المحقق أمام ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي المصري قدما في ربع نهائي المنافسة، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد ويونغ أفريكانز، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين أمسية السبت.

وقال كولر، في تصريحات صحفية بعد مباراة ميدياما الغاني: “سعداء بالفوز في هذه المباراة، لقد حفزت اللاعبين بين الشوطين، والطقس لم يكن في صالحنا، لقد حاربنا من أجل الفوز، وهذه أول مرة يفوز فيها ناد مصري في كوماسي”.

وتابع مدرب الأهلي: “واجهنا منافسا قويا، سبب لنا متاعب فنية بجانب صعوبة اللعب على أرضية الميدان بسبب ارتفاع العشب، لكنني تعلمت درسا جديدا، فهذه هي إفريقيا ولابد أن أتعامل مع كل الظروف”.

وختم: “طالبت اللاعبين بمزيد من الشراسة الهجومية بين الشوطين، ونفذوا ما أردت”.

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