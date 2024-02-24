مدرب الأهلي المصري يعلّق بعد الفوز على ميدياما

عبّر مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر عن سعادته بالفوز المحقق أمام ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي المصري قدما في ربع نهائي المنافسة، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد ويونغ أفريكانز، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين أمسية السبت.

وقال كولر، في تصريحات صحفية بعد مباراة ميدياما الغاني: “سعداء بالفوز في هذه المباراة، لقد حفزت اللاعبين بين الشوطين، والطقس لم يكن في صالحنا، لقد حاربنا من أجل الفوز، وهذه أول مرة يفوز فيها ناد مصري في كوماسي”.

مارسيل كولر بالمؤتمر الصحفي: “الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ميدياما الذي قدم مباراة مميزة، اجتهدنا كثيرًا للفوز وحسم ثلاث نقاط مهمة في المنافسة على هذه المجموعة الصعبة والمعقدة”. “حذرنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بسبب صعوبة الطقس، وتفادي الأخطاء الفنية التي حدثت في الشوط الأول،… pic.twitter.com/VUWG1e2y2D — المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) February 23, 2024

وتابع مدرب الأهلي: “واجهنا منافسا قويا، سبب لنا متاعب فنية بجانب صعوبة اللعب على أرضية الميدان بسبب ارتفاع العشب، لكنني تعلمت درسا جديدا، فهذه هي إفريقيا ولابد أن أتعامل مع كل الظروف”.

وختم: “طالبت اللاعبين بمزيد من الشراسة الهجومية بين الشوطين، ونفذوا ما أردت”.