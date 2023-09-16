مدرب الأهلي المصري يعلّق على الهزيمة أمام اتحاد العاصمة

قال مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر أن أداء فريقه الهجومي في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة لم يكن بالقوة التي تمكنه من الفوز بالمباراة.

وأضاف كولر في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي: “تسببنا في ركلة جزاء بسبب تأخر مروان عطية في قراره في جزء من الثانية، ولم أر في حياتي إتاحة فرصة عوض احتساب ركلة جزاء للاعب كهربا “.

وتابع مدرب الأهلي: “ينتابنا الحزن بسبب الهزيمة وخسارة لقب في بداية الموسم، ولكن قد تكون سببا في استفاقة الفريق، ستواصل العمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي”.

وختم كولر: “تأخر التغييرات ليست لها علاقة بالخسارة ولا يضمن أحد الفوز بالمبارة، لوكنت أجريت تغييرات في وقت مبكر”.