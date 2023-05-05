مدرب الأهلي يطمئن قندوسي ويعده بإشراكه مستقبلا

بسبب عدم إشراكه في لقاءات الأهلي

عقد مدرب نادي الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر، جلسة خاصة مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، وذلك بناء على طلب من اللاعب، للتعرف على أسباب عدم مشاركته في مباريات الأهلي حسب ما أكدته الصحافة المصرية أمس.

كولر أبدى ثقته في قدرات أحمد قندوسي، مؤكداً أنه سيمنحه فرصة المشاركة في مباريات الأهلي بشكل تدريجي. وذلك حتى يصل لمستوى جيد ويتأقلم بشكل أفضل مع زملائه وطريقة اللعب. كما طالب كولر من قندوسي، خلال الجلسة بضرورة الاهتمام بالجانب الدفاعي وأداء المطلوب منه. يأتي هذا خصوصًا أنه يهتم أكثر بالشق الهجومي. من جهته وعد قندوسي، مدربه بتنفيذ كافة التعليمات الفنية وسيكون جاهزا للمشاركة في المواجهات المقبلة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان حسم رسمياً، أزمة مباراة كأس السوبر المحلي، بعد قرار نادي الزمالك بعدم المشاركة في المباراة أمام نادي الأهلي، وقرر استبداله بفريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في مسابقة الدوري طبقاً للائحة. وقرر نادي الزمالك الانسحاب من بطولة السوبر اعتراضاً على قرارات لجنة الاستئناف، بسبب عدم تنفيذ عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي، 12 مباراة، والصادرة من لجنة الانضباط، على خلفية ما بدر منه في “كلاسيكو” الكرة المصرية أمام الأهلي.