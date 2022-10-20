مدرب الأواسط يُحمّل لاعبيه مسؤولية الأداء الباهت أمام ليبيا

حمّل الناخب الوطني محمد لاسات لاعبيه مسؤولية العرض الهزيل أمام أواسط ليبيا، والتزم بِتصحيح المسار في مواجهة المغرب.

وكان المنتخب الوطني لِأقلّ من 20 سنة قد أفلت من فخّ الخسارة أمام نظيره الليبي، وتعادل بِهدف لِمثله في الأنفاس الأخيرة للمواجهة التي أُقيمت فعّالياتها الثلاثاء الماضي بِمصر. وسيلعب ضد المغرب بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023 للأواسط، هذا الجمعة.

وقال التقني لاسات إن لاعبيه تسرّعوا أمام نظرائهم الليبيين، وأرادوا “قتل” المباراة مُبكّرا. وأضاف في تصريحات لِموقع “الفاف” نشرها مساء الخميس، إن عناصره قدّموا مردودا متواضعا غير مألوف.

وتابع الناخب الوطني يقول إنه سيستعين بِزميله التقني المُختصّ في التحليل الفني عن طريق الفيديو، لِضبط مكامن الخلل بِدقّة، وتحديد ما يجب فعله، من أجل تأدية مباراة في القمّة عروضا فنية ونتيجة نهائية.

وعن مواجهة المغرب، التزم محمد لاسات بِأن لاعبيه سيظهرون بِوجه آخر، ويُقدمّون أداءً في المستوى المطلوب، وتحقيق مكسب الفوز لا غير.

“المنقذ” دهيليس

أفلت المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الثلاثاء من فخّ الخسارة، في تصفيات كأس إفريقيا لِأقلّ من 20 سنة.

وتعادل أواسط “الخضر” بِهدف لِمثله مع نظرائهم من ليبيا، في مباراة احتضنها ملعب مدينة السويس المصرية، لِحساب الجولة الأولى من التصفيات. تحت إدارة تحكيم تونسي.

وكان المنتخب الوطني الجزائري أواسط مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر في الدقيقة الـ 61، لكنه لم يستسلم وعادل النتيجة في الوقت بدل الضّائع (90+4)، بِواسطة رايان دهيليس مدافع الفريق الرّديف لِنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وفي لقاء آخر عن هذه المجموعة لُعب بعد ظهيرة الثلاثاء، تعادل أواسط تونس سلبا مع نظرائهم من المغرب.

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الجمعة المقبلة، يلعب تلاميذ الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات مع نظرائهم من المغرب. ويُواجه منتخب تونس لِأقلّ من 20 سنة منافسه الفريق الليبي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد المجموعة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا أواسط، المُقرّر تنظيمها بِمصر ما بين فيفري ومارس 2023.

استدعاء 25 لاعبا

وجّه الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات، السبت، الدّعوة إلى 25 لاعبا لِتعزيز صفوف أواسط “الخضر”.

ويُشارك المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 20 سنة بِمصر انطلاقا من الثلاثاء المقبل، في تصفيات البطولة الإفريقية أواسط، التي تُجرى ضمن نطاق منطقة شمال إفريقيا.

وضمّت القائمة 15 لاعبا مغتربا، ينشطون في بطولات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. بينما ينتمي زملاؤهم المحليون إلى فرق شباب بلوزداد وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل ووفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة ونادي البارادو.

حارس مونبلييه حاضر

أعلنت إدارة نادي مونبلييه الفرنسي، الجمعة، عن استلام لاعبها وحارس المرمى مالك جموعي دعوة “الفاف”، للمشاركة مع أواسط الجزائر في تصفيات البطولة الإفريقية لِأقلّ من 20 سنة بِمصر.

وسبق للحارس جموعي أن قَدِمَ إلى الجزائر لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط في محطّات سابقة، على غرار حضوره تربص العاصمة في سبتمبر 2021 (الصورتان المُدرجتان / رقم “23”).

ويرتبط حامي العرين مالك جموعي (19 سنة) مع نادي مونبلييه بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. وينشط حاليا مع أواسط هذا الفريق الفرنسي.

وكان الناخب الوطني محمد لاسات قد أعرب في الفترة الأخيرة عن تخوّفه من عدم استفادته من اللاعبين المغتربين، لِكون الدورة التصفوية تُجرى في تاريخ غير مُدرج ضمن أجندة “الفيفا”.

هذا وتعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط على جدول مقابلاته، في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، الخاصّة بِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن مصر هذه البطولة ما بين الـ 18 والـ 24 من أكتوبر الحالي، بِمشاركة 4 منتخبات. وتنتهي المنافسة بِتأهّل رائد الترتيب لِنهائيات بطولة إفريقيا أواسط.

وتُجرى بِمصر مُجدّدا نهائيات البطولة الإفريقية أواسط، ما بين الـ 18 من فيفري والـ 12 من مارس 2023.

وجاء جدول لقاءات أواسط “الخضر” والفوج بِصفة عامّة كالتالي (بِالتوقيت الجزائري):

الجولة الأولى، في الـ 18 من أكتوبر 2022:

الجزائر – ليبيا (سا: 14.00)

تونس – المغرب (سا: 17.00)

الجولة الثانية، في الـ 21 من أكتوبر 2022:

الجزائر – المغرب (سا: 14.00)

تونس – ليبيا (سا: 17.00)

الجولة الثالثة والأخيرة، في الـ 24 من أكتوبر 2022:

الجزائر – تونس (سا: 14.00)

ليبيا – المغرب (سا: 14.00)

وتُقام المواجهات بِملعب واحد وهو ميدان مدينة السويس، الذي كان قد عرف تأهّل المنتخب الوطني الجزائري (أكابر) لِنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعد تجاوزه العقبة الإيفوارية.

ولا يُشارك منتخب مصر للأواسط في الدورة التصفوية، بِاعتباره مُستضيف النهائيات القارّية.

وقبل إجراء التصفيات، كان المنتخب الوطني أواسط قد خاض مقابلتَين تحضيريتَين أمام السودان، داخل القواعد في أواخر سبتمبر الماضي. وحينها فاز الجزائريون بـ (5-0) ثم تعادلوا بـ (1-1).

وفي سياق ذي صلة، وجّه اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم الدّعوة إلى 3 حكام جزائريين، للمشاركة في هذه المنافسة، وهم: حكم الساحة يوسف قموح، والحكمان المساعدان أكرم عباس زرهوني وحمزة بوزيت.