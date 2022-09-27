مدرب الإسماعيلي.. معجب ببن خماسة

أبدى الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني للإسماعيلي إعجابه بمستوى المحترف الجزائري محمد بن خماسة الموضوع على قائمة الراحلين عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد فوجئ بمطلب غاريدو التمهل في بيع بن خماسة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم نظرا لإعجابه بقدراته وإمكاناته البدنية والفنية ورغبته بأن يستمر مع الفريق. تجدر الإشارة إلي أن المسؤولين بالإسماعيلي قد تعاقدوا مع بن خماسة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 5 سنوات قادمًا من ملاغا الإسباني في صفقة انتقال حر ولم يشارك خلال الموسم الماضي إلا في عدد قليل من المباريات الرسمية بسبب كثرة الإصابات.