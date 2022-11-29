مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي ساعد عائلته

يبحث مدرب منتخب البرازيل تيتي عن مشجع عربي يتوشح بعلم فلسطين، حمل حفيده وهو نائم، في لفتة وصفها المدرب بالإنسانية.

وتأثر مدرب المنتخب البرازيلي، حينما شاهد صورة الرجل وهو يحمل حفيده، قاطعا به مسافة طويلة، خلال سير عائلته من ملعب لوسيل إلى محطة الميترو، بعد نهاية مباراة البرازيل وصربيا في الجولة الأولى من المونديال.

وشرح تيتي ما جرى لعائلته، عندما حمل مشجع يرتدي العلم الفلسطيني حفيده في الطريق الواصل بين ملعب لوسيل ومحطة المترو، حيث سلكته زوجة المدرب وزوجة ابنه وحفيداه لوكا البالغ من العمر5 سنوات، وليوناردو البالغ 3 سنوات، للعودة إلى مقر إقامتهم.

وأوضح تيتي، في تصريحات صحفية، أن حفيديه ناما في المرحلة الأخيرة من المباراة، فصعب على المرأتين حملهما، وعند ذلك تدخل مشجع وحمل حفيده الأكبر لوكا بين ذراعيه، وهو الابن الأكبر لماثيوس باتشي، نجل تيتي ومساعده في الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي في كأس العالم.

وقال مدرب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي، المعروف بـ”تيتي”: “أتمنى معرفة هذا الرجل العربي، لأنه أظهر لنا شعورا بالتضامن والإنسانية، يتجاوز حدود كرة القدم”.

وأشاد عدد كبير من رواد واقع التواصل الاجتماعي بمبادرة الشاب تجاه عائلة مدرب منتخب البرازيل، معتبرين أن مونديال قطر فرصة كذلك للعالم من أجل التعرف على القيم الحقيقية التي يحملها المواطن العربي، ومحو الصور السلبية التي لطالما تم تسويقها عنه.