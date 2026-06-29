مدرب البرازيل يعلّق على تصريحات مهاجم اليابان

رفض مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، الردّ على تصريحات مهاجم منتخب اليابان، كينتو شيوجاي.

“وقال أنشيلوتي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: “لا ، لن نتحدث عما قاله، دعونا نركز على المباراة، سنقوم بالتحضير للمباراة بشكل جيد.

وأضاف: “لن نلجأ إلى ما يسمونه في إنجلترا بالألعاب الذهنية ” mind games “، الأمر ليس معقداً للغاية، دعونا نركز على المباراة، ولن ننشغل بهذا الأمر التافه.

وكان لاعب اليابان قد أكد في تصريحات له قبل المباراة، بأن منتخب البرازيل كان قويا في الماضي، والآن المنتخبات القوية هي الأرجنتين وفرنسا..

وذهب مهاجم اليابان إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أنه لا يعرف أغلبية لاعبي البرازيل: “نيمار هو اللاعب الوحيد الذي أعرفه، وفينيسيوس أيضاً، أعتقد أنه لاعب رائع، لم يعد نيمار هو نيمار الذي كان عليه في الماضي، أعتقد أننا الآن في وضع جيد أمامهم”.

ويواجه المنتخب البرازيلي منتخب اليابان أمسية الإثنين، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، وتدخل المباراة في إطار الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 .