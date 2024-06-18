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رياضة

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو

عمر سلامي
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مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو
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كريستيانو رونالدو

دافع مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن كريستيانو رونالدو، وأشار إلى أن الأرقام تثبت كل شيء.

وأكد مارتينيز أن جميع الأسماء المتواجدة في قائمة المنتخب تستحق التواجد.

وقال مارتينيز: “رونالدو هنا بسبب ما قدمه من مستويات، لا أحد يتواجد هنا بسبب اسمه فقط”.

وأضاف: “رونالدو لعب مباريات رائعة مع النصر وسجل 9 أهداف لنا في التصفيات، ويقدم ما لا يقدمه غيره، والأرقام خير دليل”.

وتابع: “كريستيانو وبيبي يمتلكان خبرة لا توجد في أي غرفة ملابس أخرى، هما أكبر لاعبين في البطولة”.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره التشيكي مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ويستعد رونالدو للمشاركة للمرة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا، عندما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره التشيكي.

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