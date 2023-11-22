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رياضة

مدرب البنين: كان علينا الاستعانة بِالمُشعوذين!

الشروق الرياضي
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مدرب البنين: كان علينا الاستعانة بِالمُشعوذين!
ح.م
جيرنو روهر

أطلق النّاخب الوطني البنيني جيرنو روهر تصريحات مُثيرة للجدل، بعد تأسّفه لِعدم استعانته بِالمُشعوذين في تصفيات كأس العالم 2026.

وخسرت البنين بِنتيجة (1-2) أمام منتخب جنوب إفريقيا، ثمّ تعادلت سلبا مع اللوزوطو. في مقابلتَين لعبتهما خارج القواعد السبت والثلاثاء الماضيَين، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات المونديال.

وتحدّث المدرب روهر عن مواجهة اللوزوطو، وقال إن لاعبي منتخبه البنيني أهدروا عدّة فرص للتسجيل، وكان بِإمكانهم إنهاء اللّقاء بِفوز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه النّاخب الوطني البنيني بعد نهاية المباراة، ونقلت تفاصيله الصّحافة المحلّية.

وأضاف التقني الفرنسي أن البنين يُقيم بها عديد المشعوذين، وكان يُمكن الاستعانة بهم لِطرد هذا “النّحس”!

للإشارة، فإن جيرنو روهر كان يُدرّب منتخب نيجيريا، حينما انهزم أمام “الخضر” بـ (1-2)، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

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