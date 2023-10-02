-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب البيّض انتهت مهامه بعد شهرَين فقط من العمل!

علي بهلولي
  • 115
  • 0
مدرب البيّض انتهت مهامه بعد شهرَين فقط من العمل!
ح.م
عبد النور حميسي

أعلنت إدارة نادي مولودية البيّض، الإثنين، عن انتهاء مهام المدرب عبد النور حميسي وزملائه في الجهاز الفني.

وقالت إدارة نادي مولودية البيّض إن القرار اتُّخذ بعد اتّفاق بين الطرفَين.

وكان المدرب عبد النور حميسي قد استهلّ مهام تدريب فريق مولودية البيّض، في منتصف أوت الماضي فقط.

وأشرف المدرب حميسي على 3 مقابلات لِناديه مولودية البيّض، في بطولة الموسم الجديد. فاكتفى لاعبوه بِتسجيل فوز وحيد، وهزيمتَين متتاليتَين لكن خارج القواعد، آخرهما أمام مولودية الجزائر بـ (0-2) السبت الماضي. الحصيلة التي جعلت الفريق يشغل الرّتبة الـ 12.

وبِالمُقابل، عيّنت إدارة نادي مولودية البيّض التقني عبد الحقّ بلعيد، وقالت إن مهمّته ستكون مُؤقّتة، ريثما تنتدب مدربا جديدا.

وتنتظر مولودية البيّض مباراة قويّة أمام الضّيف والرّائد جمعية الشلف، السبت المقبل. لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الوطنية.

مقالات ذات صلة
“موبيليس” تُدعّم سعدي وكتيبة بلماضي

“موبيليس” تُدعّم سعدي وكتيبة بلماضي

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

شباب بلوزداد على بُعد 90 دقيقة من دور المجموعات

شباب بلوزداد على بُعد 90 دقيقة من دور المجموعات

نائب رئيس “الكاف” يعترف بأحقية الجزائر بتنظيم “الكان”

نائب رئيس “الكاف” يعترف بأحقية الجزائر بتنظيم “الكان”

شافعي يواصل تألقه ويقود ضمك لتحقيق أول انتصار

شافعي يواصل تألقه ويقود ضمك لتحقيق أول انتصار

مدرب بوروسيا دورتموند ينتقد بن سبعيني

مدرب بوروسيا دورتموند ينتقد بن سبعيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد