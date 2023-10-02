مدرب البيّض انتهت مهامه بعد شهرَين فقط من العمل!

أعلنت إدارة نادي مولودية البيّض، الإثنين، عن انتهاء مهام المدرب عبد النور حميسي وزملائه في الجهاز الفني.

وقالت إدارة نادي مولودية البيّض إن القرار اتُّخذ بعد اتّفاق بين الطرفَين.

وكان المدرب عبد النور حميسي قد استهلّ مهام تدريب فريق مولودية البيّض، في منتصف أوت الماضي فقط.

وأشرف المدرب حميسي على 3 مقابلات لِناديه مولودية البيّض، في بطولة الموسم الجديد. فاكتفى لاعبوه بِتسجيل فوز وحيد، وهزيمتَين متتاليتَين لكن خارج القواعد، آخرهما أمام مولودية الجزائر بـ (0-2) السبت الماضي. الحصيلة التي جعلت الفريق يشغل الرّتبة الـ 12.

وبِالمُقابل، عيّنت إدارة نادي مولودية البيّض التقني عبد الحقّ بلعيد، وقالت إن مهمّته ستكون مُؤقّتة، ريثما تنتدب مدربا جديدا.

وتنتظر مولودية البيّض مباراة قويّة أمام الضّيف والرّائد جمعية الشلف، السبت المقبل. لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الوطنية.