مدرب الترجي التونسي يعلّق على الهزيمة الأولى

قال مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، أن الزمالك كان الأفضل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، والتي انتهت لصالح النادي المصري بثلاثية لهدف واحد.

وقال نبيل معلول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن “رغبة لاعبي الزمالك صنعت الفارق، كانت لديهم عزيمة أكبر لتحقيق الانتصار”.

وأضاف: “عملنا على تغيير أسلوبنا لعبنا مع بداية المرحلة الثانية، في ظل تأخرنا بهدفين، وأجرينا التغييرات اللازمة التي مكنتنا من تقليص الفارق، لكن الزمالك نجح في إحراز الهدف الثالث”.

وأشار معلول إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم للزمالك لم تكن صحيحة.

وأكد معلول أن الترجي التونسي سيعمل على حسم تأهله إلى ربع النهائي، خلال المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني.

وتلقى الترجي الذي يتصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط هزيمته الأولى، في دور المجموعات، على يد الزمالك المصري بثلاثية لهدفن في مباراة تدخل في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.