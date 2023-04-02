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رياضة

مدرب الترجي يشيد بشباب بلوزداد ويتوقع ذهابه بعيدا في أبطال إفريقيا

عمر سلامي
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مدرب الترجي يشيد بشباب بلوزداد ويتوقع ذهابه بعيدا في أبطال إفريقيا
أرشيف
نبيل معلول

أشاد مدرب الترجي التونسي نبيل معلول، بفريق شباب بلوزداد وبمدربه نبيل الكوكي، كما أثنى على إمكانيات المهاجم إيوالا.

وقال نبيل معلول في الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء رادس، الذي انتهى بالتعادل السلبي: ” شباب بلوزداد فريق جيد، وهو الآن متواجد في ربع النهائي، وقادر على الذهاب إلى أبعد من هذا الدور”.

وأضاف مدرب الترجي: ” المدرب نبيل الكوكي يقوم بعمل كبير في شباب بلوزداد، والشباب أقلقنا كثيرا في لقاء الذهاب، وبنسبة أقل في مباراة اليوم، هذا فريق جيد وقوي”.

كما أثنى معلول على إمكانيات إيوالا: ” إيوالا لاعب رواق، يتقن استغلال الثغرات، بفضل إمكانياته الكبيرة، وهو يتألق مع مرور المباريات مع بلوزداد”.

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