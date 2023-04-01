مدرب الترجي يعلّق على مواجهة بلوزداد والمنافس في ربع النهائي

قال مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، أن مباراة فريقه المرتقبة سهرة السبت، أمام شباب بلوزداد ستكون صعبة.

وأكد معلول، خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة :” تأهل الترجي وبلوزداد إلى الدور ربع النهائي مستحق في مجموعة ضمت الزمالك المصري والمريخ السوداني”.

وأضاف مدرب الترجي: “جاهزون لمباراة بلوزداد، ونحن مصرون على المحافظة على صدارة المجموعة ولا يهمنا مع أي فريق سنواجه في ربع النهائي، المهم أن نكون جاهزين كما يجب للتأكيد على أننا نسير في الطريق الصحيح”.

وتابع معلول: ” حضرنا للقاء بشكل جيد و آمل أن يكون فريقي جاهزا مائة بالمائة و خاصة من الناحية الذهنية”.

ويواجه شباب بلوزداد مضيفه الترجي التونسي، سهرة السبت، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا، بملعب رادس لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا.