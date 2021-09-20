مدرب الجيش الملكي المغربي يتوعد شبيبة القبائل

يتقابلان في الدور الأول لكأس الكاف

توعد البلجيكي، سفين فاندربروك، مدرب نادي الجيش الملكي المغربي، فريق شبيبة القبائل بالفوز عليه في المغرب للحسم في أمر التأهل إلى الدور الموالي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال فاندربوك في تصريحات إعلامية لوسائل الإعلام المغربية، إن الأندية الجزائرية تعد من بين أقوى الأندية على المستوى الإفريقي، مشيرا إلى أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب والتأهل، وأكد مدرب الجيش الملكي إن فريقه يستحق التأهل إلى الدور الموالي على حساب الفريق البينيني، والذي جاء عن جدارة واستحقاق.

يذكر أن مقابلات الدور الثاني من كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستقام في الفترة بين 15 و17 أكتوبر بالنسبة للذهاب و22-24 أكتوبر بالنسبة للإياب.