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رياضة

مدرب الرجاء البيضاوي تحت الضغط قبل مواجهة شبيبة القبائل

سليم.ع
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مدرب الرجاء البيضاوي تحت الضغط قبل مواجهة شبيبة القبائل

يتواجد مدرب الرجاء البيضاوي، لسعد الشابي تحت ضغط النتائج، وانتقادات جماهير النادي أياما فقط على المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية التي يواجه فيها شبيبة القبائل، في العاشر من شهر جويلية الجاري.

وتعرض المدرب الشابي إلى موجة انتقادات حادة من جماهير الرجاء، عقب الخسارة التي تلقاها النادي أمام يوسفية برشيد لحساب الجولة الـ24 من الدوري المغربي، كما يجد المدرب التونسي نفسه سهرة اليوم السبت مطالبا بقيادة الفريق للتدارك، بمناسبة الجولة الـ25، وبعث التنافس على اللقب مجددا، عندما يواجه الوداد، في الداربي البيضاوي، ويبتعد المتصدر الوداد عن الرجاء، بست نقاط.

وفي حال فوزه بالمواجهة، سيعمق الفارق إلى 9 نقاط كاملة. من جهة أخرى لمّح المدرب الشابي في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية إلى إمكانية الرحيل عن الرجاء مع نهاية الموسم، وهو التصريح الذي صدم جماهير الفريق، في هذا التوقيت، بما أن النادي المغربي، سيشرع عقب “الداربي البيضاوي” في التحضير لمواجهة شبيبة القبائل في نهائي كأس “الكاف”.

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