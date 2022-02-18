مدرب الرجاء البيضاوي: تنقلنا إلى الجزائر من أجل الفوز

قال مدرب الرجاء البيضاوي مارك فيلموتس، أن تركيز الفريق منصب على مباراة وفاق سطيف، من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف فيلموتس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المرتقبة سهرة الجمعة، بداية من الثامنة ليلا: ” نواجه فريقا فاز في الجولة الأولى، ويتواجد في وضعية جيدة، وسيبحث عن إنتصار آخر، وأنا هنا من أجل الفوز”.

وأضاف مدرب الرجاء: ” أعتقد أن كل لاعبي الفريق ينظرون إلى هذه المباراة بعقلية الفوز ويدركون ما يجب القيام به”.

وختم فيلموتس: “سننظر كيف سيكون سيناريو المباراة، ونتعامل مع ذلك، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، ثم التفكير في البطولة المحلية”.

ويستقبل وفاق سطيف، الرجاء البيضاوي المغربي سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة، في ملعب 5 جويلية، برسم الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.