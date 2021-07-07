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رياضة

مدرب الرجاء البيضاوي يكشف سبب التراجع قبل نهائي كأس “الكاف”

سليم.ع
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مدرب الرجاء البيضاوي يكشف سبب التراجع قبل نهائي كأس “الكاف”

برّر مدرب الرجاء البيضاوي، لسعد الشابي، تعثرات فريقه أمام الوداد البيضاوي وحسينية أغادير، بتفكير لاعبيه في نهائي كأس “الكاف أمام شبيبة القبائل.

وقال “الشابي” في تصريحات له الثلاثاء، لقناة “الرياضية المغربية”، عقب تعادل فريقه أمام حسينية أغادير، أن لاعبيه يخوضون المباراة دون تركيز لأن تفكيرهم منصب على النهائي لا غير، وأضاف الشابي: ” عناصر فريقي كانت خارج التغطية بسبب تركيزهم على مباراة شبيبة القبائل في بنين، لقد كان عقلهم بالكامل مع نهائي الكونفيدرالية ومع ذلك ظهروا بمردود جيد في الشوط الأول، حيث خلقوا أربعة فرص سانحة للتسجيل”.

وأكد مدرب الرجاء أن فريقه عازم على العودة بالكأس الإفريقية إلى المغرب، حيث قال: “يمكنني التأكيد على أننا كلنا عزم وإصرار على العودة للمغرب بكأس الكونفيدرالية”.

واعتبر  المدرب “الشابي” أن النقطة الإيجابية في مباراة أغادير، هي الخروج من دون تسجيل أي إصابات، ما يتيح له كل الخيارات، في مواجهة شبيبة القبائل يوم السبت القادم، وبعد التعادل مع حسينية أغادير وقبلها الهزيمة أمام المتصدر الوداد البيضاوي، فقد “الرجاء” نسبة كبيرة جدا من حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري المغربي الذي توّج به الموسم الماضي، خاصة وأن الفارق بينه وبين الوداد اتسع إلى 8 نقاط كاملة.

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