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رياضة
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مدرب الرجاء يطالب لاعبيه بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

سليم.ع
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مدرب الرجاء يطالب لاعبيه بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

طالب مدرب الرجاء البيضاوي لسعد الشابي، ومسؤولو النادي اللاعبين بعدم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على تركيزهم قبل المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، المرتقبة سهرة السبت.

وأشارت تقارير صحفية، أن مدرب ومسؤولي النادي المغربي فضلوا ابتعاد لاعبيهم عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الانتقادات التي يتعرض لها الفريق، خاصة بعد التعثرين الأخيرين في الدوري المحلي أمام الوداد البيضاوي وحسينية أغادير، وتضاؤل حظوظ الرجاء في الحفاظ على اللقب الذي توّج به الموسم الماضي.

 ويتواجد النادي المغربي منذ الأربعاء الماضي بالبنين تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث ركز المدرب الشابي على الاسترجاع، ويعوّل على جاهزية اللاعب عبد الرحيم شاكير، الذي  تدرب على إنفراد بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة حسينية أغادير، وشارك المهاجم زكرياء الهبطي بشكل طبيعي في التدريبات، بعدما عانى من إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل. للإشارة فإن المدرب الشابي كان قد استبعد لاعبي الفريق محسن متولي وسند الورفلي عن سفرية البنين، لأسباب فنية.

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