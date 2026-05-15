مدرب الزمالك: “هدفنا حسم المباراة مبكرا ومستعدون لأي سيناريو”

قال مدرب نادي الزمالك المصري، معتمد جمال، إن فريقه سيعمل على حسم المباراة مبكرا، مضيفا أن التشكيلة جاهزة لأي سيناريو.

وأكد المدرب أن نادي الزمالك مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك وصول المباراة إلى ركلات الترجيح.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إياب نهائي كأس “الكاف” أمام اتحاد العاصمة، طالب معتمد جمال، مهاجمي الفريق بضرورة اللعب الجماعي والتركيز أمام المرمى خلال مواجهة اتحاد العاصمة.

وقال مدرب الزمالك: “النادي يضم لاعبين يستطيعون تحقيق هدفنا، وهو الأهم بالنسبة لنا، ولدينا خبرات كبيرة ومستعدون لأي ظروف سواء انتهت المباراة في 90 دقيقة أو بضربات جزاء”.

وشدّد معتمد جمال على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف، في ظل حاجة الفريق الأبيض للتسجيل بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.

كما طالب المدرب لاعبيه بسرعة التحرك وتبادل المراكز داخل الثلث الهجومي، وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح من أجل العودة في النتيجة وحصد اللقب الإفريقي.