مدرب السد: أنا ضدّ تسويد صورة بونجاح

ردّ التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد القطري، على جدل “حادثة” غضب لاعبه الدولي الجزائري بغداد بونجاح من الاستبدال.

ولم يتقبّل المهاجم بونجاج قرار استبداله في مباراة فريقه السد ونادي قطر، وصدرت عنه حركات غير رياضية. قبل أن يذهب إلى مدربه خافي غارسيا ويُصافحه ويعتذر إليه.

وقال المدرب خافي غارسيا: “الكل يُريد اللّعب أكثر عدد من الدقائق، ويجب أن يدرك اللاعبون أنهم جزء من الفريق، والمدرب هو الذي يُقرّر. يجب على الجميع احترام قرارات المدرب، وليس هذا فقط، بل احترام بعضهم البعض كلاعبين أيضا”.

وأضاف التقني الإسباني في أحدث تصريحات أدلى بِها لِموقع ناديه السدّ القطري: “هذه الأشياء تحدث كثيرا في كرة القدم، وبغداد لاعب رائع، هو شخص مُحترم. أعلم أن ما حدث أمر طبيعي، ولن نقف ضدّه”.

ويبدو جليا أن المدرب خافي غارسيا بدّد كلّ ما من شأنه كهربة العلاقة بينه وبين بغداد بونجاح، وتفجير الوضع. لمّا فضّل تهدئة الأمور، والعفو عن لاعبه.

وعكس ما يرسمه البعض من صورة سوداوية عن بغداد بونجاح، فالدولي الجزائري يتصدّر لائحة هدّافي فريقه السد، بعد خوض النادي 17 مباراة في بطولة قطر. وذلك بِتسجيله 12 هدفا، أسوة بِزميله المهاجم الغاني أندري أيو. كما ساهم بونجاح بِطريقة غير مباشرة في توقيع الهدف الوحيد وإمضاء الفوز أمام نادي قطر، في مباراة الخميس.