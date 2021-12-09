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رياضة

مدرب السعودية يُعيد المغرب إلى حجمها الحقيقي

علي بهلولي
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مدرب السعودية يُعيد المغرب إلى حجمها الحقيقي

قال الناخب الوطني السعودي والتقني الفرنسي هيرفي رونار كلاما صريحا وجريئا، عن منتخب المغرب لِكرة القدم.

وسبق للتقني هيرفي رونار (53 سنة) تدريب منتخب المغرب ما بين فيفري 2016 وجويلية 2019. ورحل بعدها إلى السعودية لِتدريب فريق “الأخضر”.

وأوضح هيرفي رونار في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للمجلّة الفرنسية “أونز مونديال”، في ردّه على سؤال عن منتخب المغرب: “يُمكنك أن تُجادل بِأنهم يلعبون في المنزل طوال الوقت، وأن مجموعتهم لم تكن صعبة للغاية”.

وخاضت المغرب دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، ضمن فوج ضمّ منتخبات غينيا كوناكري (المركز العالمي 81) وغينيا بيساو (106) و السودان (124).

وضغط رئيس اتحاد المغرب لكرة القدم فوزي لقجع على “الكاف”، مُستفيدا من منصبه بِاللّجنة التنفيذية، من أجل معاقبة منافسي فريقه الوطني، بِحجّة عدم استجابة ملاعبهم للمقاييس الدولية، وتنظيم مقابلات التصفيات بِالمغرب. ناهيك عن تعرضّ وفد منتخب غينيا بيساو لِتسمّم غذائي و”فضيحة بِجلاجل”، عشية مواجهتهم للمغرب بِالرباط في أكتوبر الماضي.

ولعب تلاميذ الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش كل مقابلات تصفيات المونديال بِالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وعن حظوظ المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، قال هيرفي رونار: “أعتقد أنهم سيصطفّون خلف الكبار”! في تلميح إلى عدم إمكانية تصدّر زملاء أشرف حكيمي للمشهد الكروي القاري.

وخرجت المغرب من الدور ثمن النهائي في “كان” مصر 2019، بعدما فشلت في اجتياز عقبة منتخب البنين.

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