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رياضة

مدرب السنيغال لن يُسافر إلى رواندا بِسبب مُواجهة الجزائر

علي بهلولي
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مدرب السنيغال لن يُسافر إلى رواندا بِسبب مُواجهة الجزائر
ح.م
أليو سيسي

فضّل الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي البقاء في بلاده، وعدم مرافقة لاعبيه إلى رواندا.

ويتبارى منتخب السنيغال مع المُضيّف الرواندي في الـ 9 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكلّف أليو سيسي مُساعدَين له بِتدريب منتخب السنيغال في مواجهة رواندا، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة الثلاثاء، نقلا عن اتحاد الكرة السنيغالي.

ووفقا للصحافة السنيغالية، فإن الناخب الوطني أليو سيسي يولي عناية فائقة لِمواجهة الجزائر، رغم الطابع الودّي الذي تكتسيه.

ويتبارى رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مع نظرائهم من السنيغال، بِالعاصمة داكار مساء الـ 12 من سبتمبر المقبل.

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