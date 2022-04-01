مدرب السنيغال ينتصر للجزائر ويجلد “الكاف” والحكّام

قال الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي بطل إفريقيا 2022 والمُتأهّل لِكأس العالم بِقطر، إنه يتفهّم غضب الجزائريين. مُؤكّدا أن التحكيم ورم ينخر جسد الكرة في القارّة السّمراء.

وأوضح التقني أليو سيسي: “التحكيم في القارّة الإفريقية فضيحة. ما زلنا لا نعرف كيف نتعامل معه. حتى أولئك الذين يُصنّفون على أنّهم حكّام جيّدون، تنتهي إدارتهم للمقابلات بِخيبة الأمل للمنتخبات المُتنافسة”.

وأضاف الناخب الوطني السنيغالي في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “لو موند” الفرنسية، الجمعة: “جمال بلماضي تحدّث مرارا عن سلبية التحكيم، وأتفهّمه، لأنّي مدرب مثله ونُعاني من المشكل ذاته. طريقة إدارة هؤلاء الحكّام لِمقابلاتنا، تؤثّر سلبا على الأداء والنتائج”.

واختتم أليو سيسي تصريحاته، قائلا: “عندما نتطرّق إلى أخطاء التحكيم، يقولون لي لا داعي للتباكي، وتفادى هذا الموضوع. والسبب؟ يخافون من أن ينتقم الحكّام من منتخبنا الوطني السنيغالي. ولكن مَن يتجرّأ ويقول للحكّام: كفى”.