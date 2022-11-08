مدرب السويد يستدعي 24 لاعبا

تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني في 19 نوفمبر الجاري

وجه مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم، جان أندرسون، الدعوة لـ24 لاعبا تحسبا للمباراتين الوديتين المقررتين أمام المنتخب الوطني الجزائري في 19 نوفمبر الجاري بملعب إيليديا ستاديوم بمالمو، وقبلها أمام المنتخب المكسيكي في الـ16 في نفس الشهر بجيرونا (إسبانيا)، حسب ما أعلنت عنه أمس الثلاثاء، الاتحادية السويدية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

وستكون التشكيلة السويدية محرومة من خدمات أربعة لاعبين أساسيين وهم كل من ألكسندر إيساك (ميوكاستل/ أنجلترا)، دانيال سوندغرين ومارتان أولسون (مالمو/ السويد)، وغابريال غودموندسون (ليل/ فرنسا)، بسبب الإصابة.

في المقابل، وجه الناخب السويدي الدعوة للمرة الأولى للاعبين إثنين وهما ساموال قوستافون (ب.هاكن/ السويد) وإيميل هولم (سبيزيا/ إيطاليا).

وعلى غرار المنتخب الوطني، فإن المنتخب السويدي صاحب المرتبة الـ25 في التصنيف العالمي الأخير، فشل هو الآخر في التأهل لمونديال 2022 بقطر. وسبق “للخضر” أن واجهوا السويد في أربع مناسبات، حيث تعود آخر مباراة لهما إلى سنة 1990 بالجزائر، والتي انتهت بالتعادل (1-1).