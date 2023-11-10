مدرب الصومال: “استخلصنا الدروس من الوديات.. وجاهزون لمنافسة المنتخب الجزائري”

منافس "الخضر" خاض آخر ودية الخميس قبل السفر إلى الجزائر

قال مدرب المنتخب الصومالي، المغربي رشيد لوستيك، إنه شحن لاعبيه نفسيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في أول خرجة لهم في تصفيات كأس العالم 2026، أمام المنتخب الجزائري الخميس القادم 16 نوفمبر على ملعب “نيلسون مانديلا”، مؤكدا أن التربصين اللذين خاضهما المنتخب الصومالي في المغرب وحاليا في تونس ستعود بالإيجاب في الموعد الرسمي المقبل أمام “الخضر”.

ومعلوم أنّ المنتخب الوطني سيستضيف نظيره الصومالي بتاريخ 16 نوفمبر الجاري على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الموزمبيق، بوتسوانا، غينيا وأوغندا، على أن يسافر أشبال جمال بلماضي بعدها إلى العاصمة الموزمبيقية “مابوتو” لمواجهة المنتخب المحلي يوم 19 من الشهر الحالي، على ملعب “دو زومبريتو”، لحساب الجولة الثانية.

وأكد التقني المغربي رشيد لوستيك، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للإتحاد الصومالي لكرة القدم، أن تشكيلته على أتم الاستعداد لخوض غمار تصفيات المونديال بداية من الخميس القادم ضد المنتخب الجزائري، مثمّنا التحضيرات التي خاضها منافس “الخضر” في المغرب وتونس، من خلال برمجة تدريبات بدنية وفنية كثيرة، فضلا عن خوض عديد المباريات الودية التي لم يحقق فيها زملاء مختار سليمان نتائج إيجابية، عقب خسارتهم أمام منتخبات النيجر بثلاثية نظيفة، وضدّ سيراليون بثنائية دون رد، قبل أن يختتموا الوديات بهزيمة مذلّة أمام نادي الفتح الرباطي المغربي بسداسية، كما تعادل أمام منتخب ليبيا سلبيا في أول مباراة تحضيرية له في المغرب.

ويحل المنتخب الصومالي بالجزائر بعد الأحد، عبر رحلة مباشرة من تونس، على أن يقيم في أحد الفنادق القريبة من ملعب “نيلسون مانديلا”، كما سيجري أشبال لوستيك حصة تدريبية يوم الأربعاء على ملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة، قبل مواجهة “الخضر” في اليوم الموالي.

يحدث هذا في الوقت الذي خاض فيه المنتخب الصومالي مباراة ودية، الخميس، ضد أحد النوادي التونسية، عمل من خلالها المدرب لوستيك لوضع آخر اللمسات قبيل ساعات من شد الرحال إلى الجزائر، كما كانت المباراة الودية الأخير لمنافس المنتخب الوطني، فرصة بالنسبة للطاقم الفني لتصحيح الأخطاء السابقة لضمان أفضل جاهزية قبل ملاقاة “الخضر”.