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رياضة

مدرب “العميد” يشهر إسلامه

الشروق الرياضي
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مدرب “العميد” يشهر إسلامه

أشهر الجمعة، بعد صلاة الجمعة، مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل إسلامه بمسجد حي جنان مبروك في بلدية باش جراح أمام تكبيرات المصلين، واختار اسم أمير، حسبما يظهر على شريط فيديو انتشر بقوة أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بوميل في كلمة مقتضبة أمام المصلين:”الحمد لله يسعدني ويشرفني جدًا أن أشارككم هذا الحدث ويسعدني ويشرفني أيضا أن أكون مسلمًا”.

والتحق التقني الفرنسي بالعارضة الفنية للعميد شهر مارس 2023، حيث يحتل المرتبة الأولى في الترتيب العام، ومتأهل إلى نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد وسبق للمدرب السابق لمولودية الجزائر فرانسوا براتشي أن اعتنق الإسلام سنة 2014، علما أنه فارق الحياة شهر ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 72 سنة.

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