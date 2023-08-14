مدرب الفراعنة يرفض مواجهة “الخضر” وديا شهر أكتوبر

يخشى تلقي هزيمة في ظرف حسّاس قبل خوض "الكان"

رفض مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، مواجهة المنتخب الوطني وديا منتصف شهر أكتوبر القادم، في قطر، مثلما أُعلن عنه في وقت سابق من قبل عديد الصحف والمواقع الرياضية العالمية، استنادا إلى الطلب الذي تلقاه الاتحاد المصري من قبل أحد الشركات لتنظيم مباراة ودية في عاصمة قطر “الدوحة” بين “الخضر” و”الفراعنة”، في إطار تحضيرات منتخبي البلدين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، لحساب النسخة 34 من تاريخ المسابقة القارية، فضلا عن التحضير لتصفيات كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة “اليوم السابع”، الإثنين، إن قرار رفض التقني البرتغالي مواجهة أشبال بلماضي، جاء من منطلق عدم جدوى اللقاء من الناحية الفنية، قبل أن يؤكد أن لاعبيه لن يستفيدوا من المباراة لا فنيا ولا بدنيا، علما أن مدرب مصر، البرتغالي كان قد طلب من القائمين على شؤون الكرة في مصر ضرورة البحث عن وديتين خلال شهر أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويكون المدرب البرتغالي قد خشي ملاقاة “الخضر” وديا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى تخوّفه من تلقي هزيمة قاسية قبل شهرين من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، خصوصا وأن فيتوريا الذي عين نهاية شهر جويلية من العام المنقضي 2022 كان قد ضمن تواجد زملاء محمد صلاح في المحفل الكروي القاري المقبل، الذي يتطلب تحضيرات خاصة بالنظر إلى عديد العوامل الفنية منها وحتى المناخية، والخسارة من الجزائر في هذا الظرف ستكون ضربة موجعة بالنسبة له، خصوصا أن اللقاء ورغم طابعه الودي يكتسي خاصية الندية والتنافس بين المنتخبين، ما يعني أن التقاليد الكروية بين منتخب البلدين جعلت فيتوريا يطوي صفحة مواجهة الجزائر ويرد سلبيا للاتحاد المصري للكرة.

جدير بذكره، أن ذات الصحيفة الإعلامية كانت قد رحّبت قبل ثلاثة أيام بالودية “الأخوية” بين مصر والجزائر في قطر بتاريخ 17 أكتوبر، مؤكدة في ذات الوقت موافقة المنتخب الجزائري على خوض المباراة، غير أنها اعتبرت أن الرد الأخير والرسمي سيكون من قبل المدرب روي فيتوريا.