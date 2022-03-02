مدرب الكاميرون الجديد يتحدى بلماضي

بعد انتقاد مدرب "الخضر" ملعب "جابوما"

وجه ريغوبرت سونغ، النجم الكاميروني السابق، والمدرب الجديد لـ”الأسود غير المروضة”، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد تعينه رسميا، رسالة غير مباشرة إلى نظيره الناخب الوطني جمال بلماضي، طالب من خلالها من الجماهير الكاميرونية دعمه من أجل كتابة صفحة جديدة من تاريخ منتخب الأسود.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي أكد صبيحة الأحد في الندوة الصحفية التي عقدها أن التأهل إلى المونديال لن يفلت من “محاربي الصحراء” ليرد عليه سونغ قائلا: “أريد من ملايين الكاميرونيين أن يدعموني بصلواتهم من أجل كتابة صفحة جديدة من التاريخ الأسطوري للأسود غير المُروضة”.

إلى ذلك أضاف النجم السطوري للمنتخب الكاميروني في تغريدته: “سأقدم كل ما بوسعي من أجل النجاح كمدرب مثلما نجحت كلاعب، وأنا واعٍ بحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقي، وأشكر السلطات الكاميرونية وإيتو على الثقة التي وضعوها في شخصي”.

وكان الاتحاد الكاميروني بقيادة رئيسه النجم صامويل إيتو قرر تنحية المدرب البرتغالي أنتونيو كونسيساو وتعيين صديقه الدولي السابق سونغ مدربا جديد، رغم عدم امتلاكه خبرة كبيرة في عالم التدريب.

وسيكون القائد التاريخي للمنتخب الكاميروني مطالب برفع التحدي وقيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ولن يتأتى له ذلك إلا بتجاوز عقبة المنتخب الوطني في المواجهة المزدوجة التي ستجمعهما تواليا في الـ25 والـ28 مارس الجاري.